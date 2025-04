Divulgação Daniel Del Sarto





Daniel Del Sarto relembrou o primeiro beijo em Sandy em participação no "Se Lig", programa do Portal iG. O ator fez par romântico com a cantora no seriado " Sandy e Junior ", exibido entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000 na TV Globo.







Além disso, a atração aborda as trilhas sonoras da Era de Ouro das Novelas em um episódio especial. Ao lado do apresentador Alexandre Contini, o artista, de 50 anos, relembra as músicas mais marcantes das obras.

Voltando à atuação, Daniel também conta histórias sobre sua carreira em " Kubanacan ", " Desejos de Mulher ", " Pecado Mortal ", " Confissões de Adolescente ", " Turma do Didi " e, claro, “ Sandy e Junior ”.

A série "Sandy & Júnior" foi protagonizada pelos irmãos, que formavam dupla musical.













O episódio com Daniel Del Sarto vai ao ar às 13h desta segunda-feira (21), no Portal iG. A reprise será quarta-feira (23), também às 13h. O quadro a 'Era de Ouro das Novelas' contém episódios emocionantes sobre Regina Duarte e Suzy Rêgo.

