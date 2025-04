Reprodução Instagram - 15.1.2025 Jade Picon

Jade Picon, de 23 anos, usou as redes sociais no último sábado (19) para compartilhar uma sequência de cliques na praia. Enquanto renovava o bronzeado, a ex-participante do "Big Brother Brasil 2022", edição vencida por Arthur Aguiar, exibia os músculos dos braços e abdômen torneados.







"Habitat", escreveu ela como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 21,5 milhões de seguidores. Os cliques ultrapassaram a marca de 126 mil curtidas, além de serem elogiados tantos pelos fãs quanto por outros famosos da classe artística.





"Af, linda demais", comentou Vivi Mascaro. "Duvido que tivesse uma mais linda nessa praia", acrescentou uma internauta. "Deusa do mar", disse uma segunda. "Maravilhosa", completou uma terceira. "Perfeita", pontuou uma quarta. "Musa no paraíso tropical", prosseguiu ainda uma quinta seguidora.



Após novela, filme

Jade Picon emplacou o primeiro trabalho como atriz em 2022, logo após deixar o "BBB". A influenciadora defendeu Chiara, uma das personagens principais de "Travessia", escrita por Gloria Perez. Depois disso, foi escalada para ser uma das protagonistas de "Cinco Júlias", que será a primeira experiência dela em um longa-metragem nacional.