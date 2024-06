Mayra Dugaich Dua Lipa estreia turnê de ‘Radical Optimism’ na Alemanha

Na última quarta-feira (5), a cantora Dua Lipa estreou a Radical Optimism Tour , em Berlim, na Alemanha.

“Uau, que pontapé inicial para os nossos shows de verão… e nós só estamos aquecendo!!! Obrigado Berlim por dançar na chuva com a gente”, disse no Instagram.

O repertório do show inclui músicas de várias eras como Training Season , These Walls e Houdini, além de faixas dos álbuns Future Nostalgia (2020) e Dua Lipa (2017).

As parcerias não ficaram de fora do show, ela cantou One Kiss , com Calvin Harris, Electricity , com Silk City, e Cold Heart, com Elton John.

Vale lembrar que até dezembro Dua Lipa passa por países como Croácia, França, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, Japão, Tailândia e Coreia do Sul. Datas no Brasil não foram incluídas.

Confira: