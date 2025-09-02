Fred Jordao O músico Chico Science

Pedra fundamental dentro do movimento manguebeat, o pernambucano Chico Science (1966-1997) viu seu nome alçado à história musical do Brasil após fundar o grupo Nação Zumbi e elevar ao mainstream ritmos como o coco, a embolada e o maracatu com um dos repertórios mais celebrados da década de 1990.

Com a trajetória interrompida por um acidente de carro em 02 de fevereiro em uma rodovia entre Olinda (PE) e Recife (PE), Science deixou na música popular repertório de alto nível que será celebrado em Chico Science - O Musical, espetáculo previsto para chegar à cena em 2026, ano em que o músico celebraria 60 anos de idade, sob a direção de Pedro Granato e com texto assinado por Johnny Salaberg.

Ainda sem data confirmada para chegar à cena, o musical contará com a direção musical de Lúcio Maia, componente da banda Nação Zumbi, e tem pesquisa assinada pela jornalista Lorena Calábria. Ainda em processo de captação de recursos via Lei de Incentivo à Cultura, a produção prevê ao menos 20 apresentações na cidade de São Paulo.

Entre os clássicos de Science que devem compor a montagem estão temas como Da Lama ao Caos (Chico Science, 1994), Manguetown (Dengue/ Lúcio Maia, 1996), A Cidade (Chico Science, 1994) e a clássica regravação de Maracatu Atômico (Jorge Mautner/Nelson Jacobina, 1974), tema de Mautner que o Nação Zumbi tomou para si em 1996.



