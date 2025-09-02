Walt Disney Studios Motion Pictures Vingadores: Doomsday





Dentre tantas expectativas que a Marvel tem o objetivo de cumprir com a chegada do novo filme dos Vingadores – com estreia marcada para 18 de dezembro de 2026. É certo que uma delas, é a maneira como irão tratar o amado super-herói Gambit, um dos principais membros do grupo de mutantes, conhecidos como X-Men .

A aparição surpresa do personagem em Deadpool & Wolverine (2024) , não apenas chocou os fãs, mas alimentou uma esperança de termos um pouco mais de Gambit, nos projetos seguintes da Marvel Studios .

Assim, o mandachuva Kevin Feige não perdeu tempo e já adicionou o retorno do X-Men , para o que promete ser o maior e mais impactante filme da produtora, desde o evento global que foi a chegada de Vingadores: Ultimato , em 2019.

As gravações de Vingadores: Doomsday tiveram início em abril passado e, encontram-se a todo vapor, neste momento. Espera-se que as filmagens terminem, por volta do final do próximo mês.

Enquanto a produção rolava, houve um pequeno acidente envolvendo Channing Tatum – intérprete de Gambit. O ator teve uma lesão na perna que ocorreu durante alguma das cenas de luta.

Walt Disney Studios Motion Pictures Deadpool & Wolverine





O papel de Gambit em Vingadores: Doomsday permanece em segredo. Mas, Tatum revelou à Variety , que sofreu uma lesão no set que o levou a tomar analgésicos e que também precisará de fisioterapia intensiva. Ele precisou se afastar de algumas cenas de ação, aparecendo em closes de seu rosto, enquanto contava com seu dublê para fazer o trabalho pesado.

"Não se trata da dor que sinto no momento", disse Tatum. "É saber que não posso voltar no tempo. E, agora, sei como serão os próximos seis meses da minha vida... Eu simplesmente odeio envelhecer... Na minha cabeça, ainda tenho literalmente 30 anos — 26, para ser sincero."

Os diretores Anthony e Joe Russo, mais conhecidos como os irmãos Russo, disseram que Doomsday e Guerras Secretas – segunda parte do novo capítulo da série de filmes sobre os Vingadores – seriam produzidos juntos de forma semelhante a Guerra Infinita (2018) e Ultimato (2019) , mas não seriam filmados em sequência como foram feitos no passado.

Portanto, basta a Channing Tatum sonhar para que Kevin Feige continue achando que quanto mais Gambit, melhor. Assim, o ator poderá se envolver mais na gravação de Guerras Secretas e, os fãs, terem mais um pouco de Gambit, ao lado dos Vingadores.