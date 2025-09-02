Divulgação A cantora Maria Bethânia

O show comemorativo dos 60 anos de carreira de Maria Bethânia deve contar com pelo menos duas novidades na voz da cantora. A primeira delas é Mares de Espanha , canção lançada por Angela Ro Ro em seu disco de estreia de 1979 e nunca interpretada por Bethânia.

Ainda não há confirmação de que a canção faça parte do repertório, mas um vídeo postado pela figurinista Gilda Midani nas redes sociais deixa claro trechos da letra que remete ao tema de Ro Ro. As informações são do blog do jornalista Mauro Ferreira, do G1.

Já a segunda novidade, esta confirmada, é uma canção inédita deixada por Rita Lee (1947-2023) para a intérprete. A roqueira compôs uma letra que pediu para que o parceiro, Roberto de Carvalho, musicasse e entregasse a Bethânia após sua saída de cena.

A canção fará parte do repertório e será a primeira composta pela autora especialmente para a intérprete. Bethânia já havia gravado pelo menos duas canções da colega, Shangrilá (1980) e Baila Comigo (1980).

Já gravada pela intérprete em disco com registro de show de 1999, Na Carreira , de Chico Buarque e Edu Lobo, também deve fazer parte da turnê. A cantora deu a entender, em foto postada com o poeta Eucanaã Ferraz, que o tema composto para o balé O Grande Circo Místico também será parte da turnê.

O show em celebração aos 60 anos de carreira de Maria Bethânia estreia neste sábado no Vivo Rio, no Rio de Janeiro, e permanece em cartaz até o dia 21 de setembro. Já em São Paulo, as apresentações acontecem de 04 a 26 de outubro no Tokio Marine Hall. Por fim, a turnê passa por Salvador nos dias 15 e 16 de novembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.