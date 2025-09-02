RAMA DE OLIVEiRA A cantora Zizi Possi

As enchentes que inundaram cidades no Rio Grande do Sul ao longo de 2024 foram um dos muitos estopins que fizeram com que a cantora Zizi Possi e seu irmão, o diretor José Possi Neto, se reunissem para alinhavar um novo espetáculo. Intitulado Choro das Águas, o show que chega à cena em 05 de setembro em Belo Horizonte é um manifesto dos irmãos a respeito da conscientização ambiental.

Com título extraído da canção homônima composta por Vitor Martins e Ivan Lins e lançada por Lins em 1977, Choro das Águas marca o retorno da parceria dos irmãos Possi. A última produção em conjunto da dupla foi o show cênico À Flor da Pele, no qual Zizi passava a limpo seu processo depressivo e o movimento que a afastou dos palcos e estúdios.

Em Choro das Águas, a cantora será acompanhada do pianista Daniel Grajew. A primeira parada da turnê será no palco do Theatro Brasil Vallourec, em Belo Horizonte, nos dias 05 e 06 de setembro.

Depois, o show chega ao Rio de Janeiro para única apresentação no palco do Teatro Village Mall em 04 de outubro. O show passa ainda por São Paulo, no Teatro Bradesco, em 07 de novembro, e em Porto Alegre, no dia 21 de novembro, no Teatro Bourbon Country.

A cada cidade onde o show se apresentar, haverá um evento solidário para levantar fundos para o combate às mudanças climáticas. A princípio, não há previsão de que o show receba registro fonográfico. Se editado em disco, Choro das Águas encerraria um hiato de 11 anos na discografia da cantora. Seu último álbum foi lançado em 2014 com o registro parcial do show Tudo se Transformou.

Em 2016, a cantora chegou a lançar um EP de mornas produzido por Zeca Baleiro, O Mar me Leva, que mostrou que a voz de Zizi Possi - sempre precisa - segue como uma das mais afiadas da música popular. Seu último disco de inéditas, Bossa (2001), foi lançado (inacreditavelmente) há 24 anos.



