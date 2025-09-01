Sérgio Baia Elenco de Diana - O Musical

Nome incontornável na história do teatro musical moderno, Sara Sarres construiu um rol invejável de personagens. A atriz foi a primeira grande protagonista da retomada do gênero em São Paulo ao estrelar montagens como Les Misérables, Cats e O Fantasma da Ópera e viu seu público crescer ao encabeçar o elenco de obras como a tragédia West Side Story, o lúdico Shrek - O Musical e os premiados A Madrinha Embriagada e O Homem de La Mancha.

Agora, cinco anos após dar uma pausa na carreira para se estabelecer no Canadá e nos Estados Unidos, a artista retorna aos palcos brasileiros para dar vida a Diana Frances Spencer (1961-1997), a Lady Di, em Diana, musical biográfico que narra a trajetória da princesa de Gales e chega ao Rio de Janeiro em fevereiro de 2026.

Sob a direção de Tadeu Aguiar, Diana - que, na versão brasileira leva o epíteto A Princesa do Povo - é um musical composto pelos norte americano David Bryan e Joe DiPietro que teve vida curtíssima na Broadway. Ao todo, foram apenas 33 apresentações em 2021 que renderam à montagem uma única indicação ao prêmio Tony na categoria de melhor figurino.

Com uma gravação disponível na Netflix, a obra agora busca melhor sorte no Brasil, mercado que costuma abraçar com mais entusiasmo fracassos da Broadway, como A Família Addams e Bob Esponja - O Musical, apenas para citar dois exemplos mais recentes.





A produção brasileira será estrelada ainda por Cláudio Lins no papel do Príncipe Charles, Giselle de Prattes como Camila Parker Bowles e Simone Centurione na pele da Rainha Elizabeth II (1926-2022).

O musical narra a trajetória da jovem Diana Spencer desde seu primeiro encontro com Charles, passando por sua popularidade como Princesa de Gales até sua trágica morte, vitimada por um acidente de carro em um túnel em Paris (França).

A morte da princesa, causada após uma perseguição de paparazzi a seu carro, foi responsável por estabelecer mudanças importantes na relação das celebridades com a imprensa e com os fotógrafos.

Sérgio Baia Cláudio Lins e Sara Sarres em Diana - O Musical





Diana - A Princesa do Povo fica em cartaz, a princípio, de 25 de fevereiro a 15 de março, no Teatro Multiplan, na Barra da Tijuca, região oeste do Rio de Janeiro, com sessões de quarta-feira a domingo. Depois, chega a São Paulo para temporada prevista para o segundo semestre de 2026

A produção conta com a direção musical de Talyson Rodrigues, direção geral e tradução de Tadeu Aguiar, figurinos de Ney Madeira e Dani Vidal, coreografias de Sueli Guerra e visagismo de Anderson Bueno. Os ingressos já estão à venda e custam de R$125 (meia) a R$340 (inteira).



