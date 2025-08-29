Divulgação Rodrigo Miallaret viverá pai de Elvis Presley em musical

Um dos principais espetáculos de 2024, O Rei do Rock - O Musical foi a primeira biografia sobre a estrela Elvis Presley(1933-1977) a dar um foco à ascensão e derrocada de um dos maiores astros da história da música internacional. A produção é estrelada por Beto Sargentelli, na pele do cantor, e Stepan Nercessian como o folclórico empresário Tom Parker (1909-1977).

O sucesso da montagem foi tão grande que rendeu prorrogações de temporada, no palco do Teatro Claro SP, e o prêmio APCA de Melhor Ator a Sargentelli, também indicado a laureações como Bibi Ferreira e Destaque Imprensa Digital por sua interpretação e pelo texto da montagem.

Ainda na esteira do prestígio que angariou ao longo de 2024, O Rei do Rock - O Musical retorna aos palcos a partir do dia 12 de setembro em Brasília(DF), onde cumpre temporada no Teatro Unip.

Sob a direção de João Fonseca, a produção contará com novidades no elenco, entre elas a do indicado ao Prêmio Bibi Ferreira Rodrigo Miallaret, que dará vida a Vernon Presley (1916-1979), pai de Elvis. Desde a estreia, o papel era vivido pelo ator Romis Ferreira.

Com uma carreira de mais de 30 anos no teatro musical brasileiro, Mialaret já compôs o elenco de montagens clássicas como O Fantasma da Ópera, A Bela e A Fera e We Will Rock You. Por seu desempenho como o vovô Joe de Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolates, o ator recebeu indicações ao Bibi Ferreira, o Destaque Imprensa Digital e figurou em listas de destaques daquele ano de 2021.

Além do veterano, o elenco contará ainda com Anastácia Lia, na pele da mãe do blues Sister Rosetta Tharpe (1915-1973) e Natália Glanz como a icônica Priscilla Presley. Além de Brasília, o espetáculo passará ainda por Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ) enquanto busca subsídios para voltar a São Paulo.



