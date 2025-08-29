Searchlight Pictures Os Roses: Até Que a Morte os Separe





Chegou aos cinemas, nesta quinta-feira (28/08), a comédia satírica Os Roses: Até Que a Morte os Separe (2025) , estrelando a dupla hollywoodiana Benedict Cumberbatch e Olivia Colman. O longa-metragem dirigido por Jay Roach ( Entrando Numa Fria ; Trumbo: Lista Negra ; O Escândalo ), é baseado no romance A Guerra dos Roses (1981) , de Warren Adler, e também, no remake do filme homônimo de 1989, estrelado por Michael Douglas, Kathleen Turner e Danny DeVito.

A nova estreia narra a vida de um casal aparentemente perfeito, só que tudo muda drasticamente quando a carreira profissional do marido (Benedict Cumberbatch) implode, trazendo tensão e mal-estar na relação com sua esposa (Olivia Colman), revelando rachaduras na fachada do que se considerava uma vida familiar ideal.

Não é de hoje que Hollywood vem explorando a temática do divórcio, ou mesmo, a separação de um casal. Aquilo que normalmente é visto e sentido como algo muito dramático, naturalmente, muitas vezes é retratado de modo mais leve nos cinemas. Mais especificamente, através das chamadas ‘rom-coms’, conhecidas como, comédias românticas.

Assim, organizamos uma lista de filmes que também relatam as etapas de um processo de separação de um casal e o eventual divórcio, só que de uma maneira mais divertida:

Buena Vista Pictures Distribution Sob o Sol da Toscana

Sob o Sol da Toscana (2003)

Diane Lane reformando uma vila toscana para se recuperar de um divórcio conturbado? O material com que Hollywood sonha! Não só a coragem de Lane como uma esposa recém-traída, cujo marido não tem absolutamente nenhuma renda é admirável, como também foi uma brilhante escolha escalar as estrelas de Grey's Anatomy , Sandra Oh e Kate Walsh, como parceiras lésbicas. Além do filme conter inúmeras tomadas deslumbrantes e arrebatadoras do interior da Itália. (Disponível no Disney+)

UNIVERSAL PICTURES Separados pelo Casamento

Separados pelo Casamento (2006)

Jennifer Aniston tinha o cenário perfeito acontecendo! Logo após o final de Friends (1994-2004), era claro que seriam através das ‘rom-coms’ que a eterna Rachel, continuaria mantendo o seu status de grande estrela de Hollywood. Ajudou muito que seu parceiro de cena foi Vince Vaughn, com quem discutia e brigava de um jeito tão efervescente que deixava o semblante com aquele sorriso. (Disponível no Apple TV+ e Amazon Prime Video)

UNIVERSAL PICTURES Simplesmente Complicado

Simplesmente Complicado (2009)

Centrado na fantástica Meryl Streep, como uma divorciada que se envolve num caso imprudente com o próprio ex-marido, atualmente recasado de uma década – papel de Alec Baldwin. Vale também pela presença de Steve Martin, como mais um pretendente doce tentando lidar com o fim do próprio casamento — enquanto ouve audiolivros sobre divórcio no carro — complicando a narrativa com o bom e velho triângulo amoroso rolando solto! (Disponível no Google Play, Amazon Prime Video e Apple TV+)

SONY PICTURES Comer, Rezar, Amar

Comer, Rezar, Amar (2010)

Vamos lá! Julia Roberts viajando pelo mundo, conhecendo lugares incríveis, enquanto come (muito) bem, faz amizades para a vida, e ainda tem a possibilidade de encontrar um novo amor? Assim fica fácil, não é? Sim, só que tudo isso só foi possível porque alguém deu um pé em alguém. Deste modo, nos encontramos junto de Roberts em uma viagem de um ano completo de prazeres, mas também de autoconhecimento. (Disponível no Telecine, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play e Apple TV+)

Warner Bros. Pictures Amor a Toda Prova

Amor a Toda Prova (2011)

A obra do duo, Glenn Ficarra e John Requa, tem em Steve Carrell, um homem de meia-idade que, após se separar da esposa, inicia uma amizade com o mulherengo Ryan Gosling, que ajuda ele a conhecer mulheres, novamente. No entanto, a confiança renovada (e um novo e melhor guarda-roupa) não muda o fato de que ele ainda tem sentimentos pela ex-esposa. (Disponível no Amazon Prime Video, Apple TV+ e YouTube)

Searchlight Pictures À Procura do Amor

À Procura do Amor (2013)

﻿Se você conseguir superar o fato de que James Gandolfini morreu tragicamente, antes mesmo do lançamento deste filme, vale a pena assistir como um estudo de personagem sobre duas pessoas (Gandolfini e Julia Louis-Dreyfus, que têm uma química insana!) tentando se entender e construir uma intimidade genuína, após seus divórcios. (Disponível no Disney+)