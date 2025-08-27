Reprodução Benson Boone no MTV VMAs.





Benson Boone deu início à sua primeira grande turnê mundial em arenas, a American Heart World Tour, no dia 22 de agosto, em Minnesota. Nesta segunda (25), o cantor norte-americano se apresentou em Columbus e surpreendeu os fãs ao interpretar “When We Were Young”, um dos maiores sucessos de Adele.

A escolha chamou atenção não só pelo peso emocional da canção, mas também pela dificuldade técnica. O hit é considerado uma das músicas mais difíceis de cantar do repertório da britânica, exigindo grande potência vocal e controle — algo que Boone conseguiu entregar ao vivo, levando a plateia ao delírio.





Parte significativa do público do artista é formado por pessoas da comunidade LGBT, o que torna ainda mais simbólica a opção por esse clássico de Adele, cantora que sempre foi celebrada e abraçada por fãs LGBTQIA+. A reação efusiva no momento reforçou a conexão entre Boone e sua audiência.

Apesar do carinho do público e do rápido crescimento da carreira, Benson Boone também é um dos artistas mais criticados por especialistas musicais de sua geração. Muitos avaliam que seu sucesso se deve mais ao apelo emocional e à estética pop do que a um talento consolidado. Ainda assim, a performance viralizada mostra que ele sabe escolher canções estratégicas para se aproximar ainda mais de seus fãs.