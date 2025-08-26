Instagram @sydney_sweeney Sydney Sweeney





Um dos maiores nomes do momento em Hollywood, atende por Sydney Sweeney. A atriz que ganhou mundial notoriedade por seu papel como Cassie, em Euphoria da HBO , veio como um tornado nos últimos anos, ganhando papéis de protagonismo em alguns filmes de destaque, como por exemplo: Todos Menos Você (2023) , Madame Teia (2024) e Imaculada (2024) .

Sydney Sweeney está tão por cima, ao ponto de ter virado um alvo fácil para muitos, no mês passado, por sua campanha publicitária para a American Eagle , chamada " Sydney Sweeney Has Great Jeans " (no traduzido, Sydney Sweeney tem jeans incríveis). A campanha faz um trocadilho com os homófonos jeans e genes.

Isso chamou a atenção do gabinete de Donald Trump e de alguns comentaristas conservadores, que alegaram que houve uma reação "woke" contra Sweeney, algo que as agências de notícias consideraram "exagerado".

Seja como for, Sweeney está na boca e pensamento das pessoas, a ponto da equipe de produção da sequência de O Diabo Veste Prada (2006) , resolver contratar a jovem atriz de 27 anos.

Weiss Eubanks/NBCUniversal via Getty; James Devaney/GC Images Sydney Sweeney & Meryl Streep





O longa-metragem, novamente dirigido por David Frankel, só chegará aos cinemas mundialmentem, em maio de 2026. Entretanto, isto não impede que pessoas pela internet, já começassem a tentar adivinhar, quem será que Sydney Sweeney irá interpretar em O Diado Veste Prada 2 (2026) ?

Não seria de todo estranho que Sweeney fizesse o papel de uma modelo fotográfica ou de desfile, que trabalhe para a revista Runway, da editora-chefe Miranda Priestley (Meryl Streep), ou até mesmo uma nova assistente da mandachuva da moda e estilo?

Lembrando que, de acordo com algumas novas previsões que rondam a sinopse da continuação, veremos sua antiga assistente Emily - papel de Emily Blunt - agora, uma executiva de alto escalão de um grupo de luxo com verbas publicitárias, assim, também poderemos ver Sweeney, como uma nova assistente, porém, trabalhando para Emily.

Uma modelo, uma fotógrafa profissional, uma outra personagem aleatória, ou sendo a nova “Emily”? Ainda assim, é previsível afirmar que Sydney Sweeney deverá ser um dos grandes assuntos da próxima temporada, uma vez que a continuação O Diabo Veste Prada 2 , promete ser um dos maiores lançamentos do cinema, em 2026.