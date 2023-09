Reprodução/Instagram/The Town Primeiro dia de apresentações do The Town tem Post Malone usando a camisa do Brasil

Foi dada a largada para a primeira edição do The Town . Na tarde de ontem (2), o festival reuniu milhares de entusiastas no Autódromo de Interlagos, com shows de Post Malone, Demi Lovato, Iggy Azalea e participação conjunta de MC Hariel, MC Ryan SP e MC Cabelinho. Quem também esteve por lá e se apresentou no palco foi o cantor Ney Matogrosso e a cantora Karol Conká, convidada pela dupla Tasha & Tracie. O evento teve ainda Criolo com Planet Hemp e Racionais MC's com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis.

Quer saber tudo o que rolou por lá ? O iG Gente listou os momentos mais marcantes do dia. Confira a seguir:

Tasha & Tracie

As gêmeas Tasha & Tracie foram as primeiras a se apresentarem, dando início à primeira edição do festival de música irmão do Rock in Rio.

O público teve que correr para conseguir assistir ao show da dupla, que teve início por volta das 14h40. Isso porque o evento foi marcado por filas quilométricas, e a abertura dos portões estava prevista para às 14h, pouco tempo antes do início da atração.

As irmãs chegaram ao Palco The One montadas em cima de duas motos, na companhia dos namorados, os rappers Kyan e Gregory. Veja o momento abaixo:

A entrada ICÔNICA da Tasha & Tracie no palco do The Town. 🏍️ #TheTownNoTrack pic.twitter.com/oKrRlKzzu9 — Tracklist (@tracklist) September 2, 2023

Quem também subiu ao palco ao lado das gêmeas foi a cantora Karol Conká, que apresentou alguns de seus maiores sucessos.

MC Hariel com MC Ryan SP e MC Cabelinho



Outra atração bastante aguardada na tarde de sábado (2) era MC Cabelinho, que recentemente anunciou o término do relacionamento com a atriz Bella Campos . O cantor se apresentou ao lado de MC Hariel e MC Ryan SP.

O público estava bastante curioso para saber se Cabelinho iria performar a faixa "Minha Cura", feita em homenagem a Bella, com quem mantinha um romance desde o ano passado. Para a tristeza dos fãs do casal, isso não aconteceu.

O trio formado pelos funkeiros se apresentou no Palco Skyline, o maior do evento. Veja um techo da apresentação:





Do pop ao rock, do trap ao funk, MPB e muito mais



De surpresa, o cantor Ney Matogrosso subiu ao palco para cantar "América do Sul", enquanto um telão exibia imagens de povos originários. A cena fez referência à abertura do primeiro Rock in Rio, em 1985, quando o ex-vocalista do Secos & Molhados foi vaiado pelo público. Agora, aos 82 anos, o cantor deixou o Skyline ovacionado pela plateia.

O Palco The One contou com as parceiras de Criolo com Planet Hemp e Racionais MC's com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, este último ofuscado pela chuva e pelo som baixo. A rapper australiana Iggy Azalea foi outra a se apresentar; só que no Palco Skyline.

Feat internacional

Numa fase mais rockeira, Demi Lovato volta aos palcos brasileiros após sua performance no Rock in Rio, no ano passado. A tempestade não foi suficiente para abalar os fãs da cantora, que aguardavam ansiosamente pela sua aparição no Palco Skyline. Demi, mais de uma vez, declarou seu amor pelo Brasil.

O ponto alto da apresentação foi o feat com Luísa Sonza. A artista americana fez uma breve participação na canção "Penhasco 2", do novo álbum da loira. Demi até se arriscou cantando em português.

porra isso aqui foi lindo dms, q isso demi e luísa pic.twitter.com/F0WhXDkX0h — marcus thome (@marcusvthome_) September 3, 2023





Post Malone com a camisa do Brasil

O rapper americano Post Malone não decepcionou como headline do palco principal. O cantor foi o último a se apresentar. Mesmo debaixo da chuva, ele fez uma apresentação inesquecível e até brincou com o público: "Parece que toda vez que eu venho aqui chove". Para a alegria dos fãs, o rapper ainda surgiu no Skyline com a camisa do Brasil:





Famosos acompanham as apresentações

A primeira edição do The Town ainda reuniu dezenas de celebridades. Juliette, Jade Picon, Sasha Meneghel, Klara Castanho, Thaynara OG e João Guilherme são só alguns dos famosos que pisaram por lá.





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!