The Town: 1º dia de festival tem Post Malone, Demi Lovato e Cabelinho

Luiz Otávio;

Lucille Berce;

Twyla Correia.

Horários

Abertura dos portões: 14h;

14h; Fechamento dos portões: 00h;

00h; Encerramento do evento: 2h.

Como chegar

Todas as linhas de metrô e trem funcionarão 24 horas nos cinco dias de evento, graças a uma parceria inédita com o Governo do Estado de São Paulo e as empresas de mobilidade. A partir da meia noite, a estação Autódromo estará aberta para embarque do público, e todas as demais funcionarão para desembarque.

Além disso, segundo a organização, nas estações que estarão abertas 24h, serão facilitadas as conexões com serviços de táxi e transportes por aplicativos, em áreas sinalizadas para embarque e desembarque.

O The Town também fechou parceria com uma rede de estacionamentos integrados, próximos às estações, para ônibus fretados. A reserva de vagas poderá ser feita com antecedência, por meio do site da Coopark. Outras informações sobre como chegar ao local podem ser conferidas neste link.