Reprodução/Globoplay Vídeo: MC Hariel alfineta a produção do 'The Town' ao vivo

O cantor MC Hariel foi exaltado nas redes sociais neste sábado (2) após dar um 'puxão de orelha' na produção do festival The Town. O cantor foi um dos artistas que se apresentaram no primeiro dia do evento.



Ao ser questionado sobre os elementos que ele levaria para decorar o palco, o MC foi categórico. “Esse palco inteiro tem todos os monumentos de São Paulo, só que eles esqueceram do que constrói todos esses (…) Então a gente colocou um barraco de favela espelhado ali também", respondeu.

"O show é 100% uma estética de funk, a gente não queria chegar aqui e montar um teatro, montar um espetáculo que fugisse do funk", explicou.

O cantor se apresentou ao lado de MC Ryan SP e MC Cabelinho e juntos exaltaram a cultura do funk e do rap, gêneros que nasceram marginalizados.

No centro do palco da atração, os artistas levaram a representação de uma construção típica da periferia. Nas redes sociais, a resposta do funkeiro foi elogiada.

"Hariel é muito lúcido, bom demais ver gente assim no funk", exaltou um internauta. "Velho, não acompanho muito e me surpreendeu a clareza dos pensamentos dele nessa entrevista. Foda!", elogiou outro. "Não tá errado, quem constrói toda essa estrutura é o povo da periferia", comentou um terceiro.

