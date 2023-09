Reprodução/Twitter/The Town Chuva, trem parado e filas enormes: os perrengues do 1º dia de The Town

O primeiro dia de apresentações do The Town foi marcado por dores de cabeça. A começar pelo pane na linha 9- Esmeralda, que precisou operar com velocidade reduzida e menor tempo de parada. Devido a falhas no sistema elétrico, por volta das 10h10 da manhã de sábado (2), os trens começaram a operar em via única no trecho entre Jurubatuba e Bruno Covas - Mendes Villa Natal, informou a concessionária ViaMobilidade.

O tempo de espera era de 10 minutos entre as estações Osasco e Autódromo, e de 20 minutos entre Autódromo e Bruno Covas. A empresa afirmou que 32 ônibus do sistema PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foram acionados para fazer o transporte de passageiros. O problema foi corrigido por volta das 17h45.

Segundo a ViaMobilidade, os trens especiais do expresso e semiexpresso não foram afetados. Pelas sociais, usuários se queixaram dos perrengues para se locomover até o Autódromo de Interlagos, onde acontece o evento:

Trem que leva público para o The Town 2023 enfrenta problemas.



Falha elétrica atinge trecho entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas - Mendes Vila Natal, da Linha 9-Esmeralda.



pic.twitter.com/abdiqqzN1W — José Norberto Flesch (@jnflesch) September 2, 2023





Experiência caótica pra quem optou em ir de trem pro #TheTown . Em comparação os ônibus Express estão funcionando super bem. pic.twitter.com/yN4JtlqAiW — felipe (@stateoffelipe) September 2, 2023

A concessionária informou que a operação segue normal nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda neste domingo (3). Vale lembrar que durante os cinco dias de festival, todas as linhas de metrô e trem funcionarão 24 horas, graças a uma parceria inédita do The Town com o Governo do Estado de São Paulo e as empresas de mobilidade.

Ônibus que transportava passageiros pega fogo

Já por volta das 17h, um ônibus que levava parte do público para Interlagos pegou fogo, enquanto atravessava a Avenida 23 de Maio, que liga o trecho Norte-Sul da cidade. O incêndio teria começado na parte traseira e assustou os passageiros, que pediram para que o motorista parasse o veículo.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas. Felizmente, não houve feridos.

Inicialmente, a organização do The Town negou que o veículo fizesse parte de sua frota oficial. Mais tarde, voltou atrás da informação. De acordo com a assessoria, o incêndio teria sido causado por um "aquecimento" e outro veículo do operador teria embarcado todos os passageiros.

Os preços do expresso variam entre R$ 10 e R$ 50, a depender do ponto de saída escolhido. Os valores não estão inclusos no custo dos ingressos.

Filas quilométricas

Nas redes, internautas também se queixaram das filas para entrar no local. Relatos apontam que o tempo de espera para acessar os portões era de cerca de duas horas. Ambulantes também estariam vendendo "vagas" para quem quisesse entrar mais rápido.



Um dos motivos para o atraso seria referente à comprovação para ingressos de meia-entrada. Caso o comprador não apresente a carteirinha, ele deve pagar a diferença do valor da inteira (por volta de R$ 400). Outro motivo da lentidão pode ser o horário de abertura dos portões: 14h, apenas 40 minutos antes do primeiro show começar.

Em nota, a organização do festival afirma que o motivo do atraso nas filas é por conta de uma demanda reprimida. Leia na íntegra:

"A organização do The Town informa que fãs das atrações do festival começaram a formar filas em frente aos portões desde as primeiras horas do dia. Isto gerou uma demanda reprimida e um grande volume de pessoas acessou à Cidade da Música ao mesmo tempo. A operação do festival trabalha intensamente para que o público acesse o local, porém, é necessário garantir a segurança de todos".





na moral eu já vim em TRÊS lollapalooza aqui e nenhum foi TÃO RUIM para chegar quanto ta sendo esse the town puta merda

tem fila do metrô até a entrada isso NÃO EXISTE pic.twitter.com/l5BRRsdZsY — nana (@nanacarneiros) September 2, 2023





Muita chuva



Como se não bastassem a lentidão dos trens, o trânsito e as filas quilométricas, a chuva forte em São Paulo chegou para fechar o dia com chave de ouro. Por volta das 18h, um pé d'água invadiu o autódromo de Interlagos, causando ainda mais tulmuto e atrapalhando os planos de quem só queria curtir as apresentações.

dicas sobre o the town:

1) não venha



Nunca tomei tanta chuva na vida como em Interlagos pic.twitter.com/Sl5Oawk9uS — ana (@anarxr) September 3, 2023





Fãs enfrentam forte chuva no The Town 2023 esperando por Post Malone e Demi Lovato.



Tem gente se escondendo debaixo das mesas…



pic.twitter.com/GCiG7HpD3t — José Norberto Flesch (@jnflesch) September 2, 2023

Neste domingo (3), o público também pode esperar bastante calor e pancadas de chuva. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da prefeitura de São Paulo, as temperaturas devem atingir máxima de 31ºC, e mínima de 18ºC.

Durante a tarde e a noite, são esperadas pancadas de chuvas isoladas na cidade, mas o potencial de tempestade é baixo. A umidade mínima é de 30%, e a máxima de 90%.

