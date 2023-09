Reprodução/Instagram João Guilherme comenta polêmica com cropped: 'Valoriza meu corpo'

Muito marcado pelo estilo, João Guilherme abriu o jogo sobre como a moda influência em seu dia a dia. O ator conversou com o iG Gente no The Town e relembrou a polêmica que gerou ao usar um cropped em um evento de moda em Paris.

" Moda é uma forma de se expressar, de contar uma história, de contar um pouco de você", refletiu ele.

Após a repercussão do look escolhido por ele, o artista resolveu ir além e não dar atenção aos comentários. "Se o seu look não gerou nenhum comentário, não tem nenhum preconceito, será que é mesmo um look? Li isso no Twitter e fiquei pensativo".

Para ele, a moda vai além das roupas. "A famosa forma de expressão, se você está confortável se vestindo, nem que seja uma roupa curta, que eu gosto, porque sinto que valoriza o meu corpo, ou uma roupa muito larga, que me veste melhor. É sobre estar bem", afirmou.

"E eu vi falar o que é bonito, o que é feio? Quem que vai falar o que é certo e errado. Só acho que tem que ter a liberdade e ver a roupa com mais sensibilidade", concluiu João Guilherme.

