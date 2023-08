Reprodução/Globo - 29.05.2023 Bella Campos e MC Cabelinho terminaram namoro





Bella Campos confirmou a separação de MC Cabelinho, após os rumores de que o cantor havia traído a companheira no último fim de semana. A atriz publicou uma nota oficial sobre o fim do namoro na madrugada desta terça-feira (29), apontando "motivos óbvios" que levaram à decisão.

"Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar. Como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui e não estamos mais namorando em função de motivos óbvios", afirmou nos stories do Instagram.







Bella e Cabelinho se conheceram na preparação para "Vai na Fé", novela em que interpretaram um casal como Jennifer e Hugo. Os artistas assumiram o namoro em outubro de 2022 e anunciaram os planos de casamento em maio deste ano . O cantor disse ao iG Gente que planejava reverter a vasectomia para ter um filho com a atriz .

Campos ainda afirmou que se pronunciou sobre a separação "em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós". "Faço isso por todas as pessoas que já passaram por isso e não puderam reagir. Estou em viagem de trabalho, começando um novo projeto e é onde eu quero focar minha energia e atenção", concluiu no comunicado.

Traição?



Os rumores de traição de MC Cabelinho começaram a circular no último final de semana, quando o funkeiro se apresentou em Belo Horizonte, Minas Gerais. A mineira Duda Mehdef, ex-affair do cantor, afirmou que já viveu uma relação conturbada com o MC e ficou novamente com ele no encontro recente.

"Eu vi ele ontem, sim. Fui lá no hotel, sim. Ele me falou que não está namorando. Se é verdade ou não, não sei. Ou ele está namorando e traiu, ou ele não está namorando e vai contar para vocês com o tempo; não sei como está a vida dele", contou no Instagram, no último domingo.

