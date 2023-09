Reprodução MC Cabelinho

Após integrar o elenco da novela "Vai na Fé", MC Cabelinho já está com contrato assinado para dar continuidade com a carreira televisiva. O cantor será o apresentador da nova temporada do TVZ, programa do Multishow. O anúncio foi feito neste sábado (2).

Durante a apresentação no festival de música "The Town", que acontece em São Paulo, MC Cabelinho aproveitou o momento para divulgar aos fãs que fará a estreia como apresentador.

Além da novidade, o músico também adiantou algumas participações do programa. Os colegas que subiram no palco ao lado dele, MC Ryan SP e MC Hariel, estão na lista de convidados da nova temporada do TVZ.