Acostumada com a rotina agitada da cidade de São Paulo, Carol Bresolin arrumou as malas e se mudou para o Rio de Janeiro. A atriz, que em breve estreará na série “Reis”, recentemente surgiu em suas redes sociais de visual novo, já que ficou morena para viver a personagem Ashira. Ela conta que já tinha planos de mudança, assume sentir saudades da antiga residência e fala sobre planos para a carreira na nova cidade.



“Já pensava em me mudar para o Rio com a finalidade de estar mais próxima da atmosfera de atriz, além de facilitar fazer testes e também me especializar fazendo alguns cursos. A oportunidade surgiu com a novela, então acabei vindo mais rápido do que pensava”, diz.



A mudança tem sido positiva, mas ela assume sentir saudades da rotina que tinha: “Sinto falta do meu apartamento e do cantinho fofo que organizei por lá. Adoro São Paulo em todos os quesitos e sempre me adaptei muito bem. Acho incrível a quantidade de opções disponíveis 24h por dia para você fazer, comer e curtir, mas também tenho me adaptado bem no Rio e os pontos positivos de estar aqui são inúmeros. Adoro o clima, combina muito comigo e com o estilo de vida que levo, além de amar estar mais próxima da natureza e de outras opções de lazer. O único ponto negativo tem sido o fato de não conhecer tantas pessoas aqui quanto conheço em São Paulo, mas, aos poucos, isso vai se resolvendo”, reflete.



Sobre onde mais gosta de estar, ela diz que ainda não tem uma preferência entre as cidades: “Ainda não sei qual prefiro. Estou amando estar no Rio, mas São Paulo tem uma energia de trabalho muito mais intensa e que me motiva a correr atrás dos meus objetivos, o que me faz amar estar lá”, diz e confessa ter planos de retorno: “De início, pretendo voltar após finalizar as gravações de ‘Reis’, pelo menos até organizar meu apartamento. Mas a verdade é que estou livre para morar em qualquer lugar. Ficarei à disposição do meu trabalho e onde as portas se abrirem, não tenho problemas em me mudar e correr atrás”, afirma.



Além da rotina pessoal, ela também acredita que, para sua carreira, essa foi uma ótima escolha: “Acredito que novos lugares abrem portas para novas oportunidades. Tenho muitos contatos em São Paulo e agora chegou a hora de criar relações também no Rio de Janeiro. Essa ponte aérea é super natural no nosso meio de trabalho, então, não sinto que perderei nada por lá. Na verdade, só ganharei conhecendo pessoas por aqui, além de estar em ambientes diferentes e com outro foco. Estou ansiosa para viver cada minuto desta nova etapa!”, finaliza.