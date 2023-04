Parece que a maré do amor não está do lado de Pabllo Vittar, a cantora compartilhou com seus seguidores, que até ela leva bolo do boy. Ontem, Pabllo compartilhou com seus seguidores seu look e sua make para ir para o date e lamentou sobre o bolo.



A intérprete de 'Triste com T', ficou exatamente como seu single. Seus fãs, deram apoio a cantora, uns deixaram mensagens de apoio, outros incentivaram a cantora compor uma nova música em cima da situação.

gostosas também levam bolo! — Pabllo Vittar (@pabllovittar) April 27, 2023





pega uma caneta e um papel!!! vai sair um novo eu vou😭😭😭😭 — paulin 🐚 (@paulinvittar) April 27, 2023





Mãe finge que tá sofrendo com o bolo e já compõe uma música sofrencia sobre o acontecido kkkkk — Allef Keep (@Allefkp) April 27, 2023