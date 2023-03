Divulgação Boninho e Carelli

Sempre que possível a web compara 'A Fazenda' com 'Big Brother', essa fanfic está viva há muito tempo. Alguns apontam a 'Fazenda' como uma tentativa de cópia do BBB, outros falam que não tem nada haver.

Nas redes sociais, a temática sempre é motivo de discórdia, acontece sempre também das pessoas dizerem que Carelli tenta ser o Boninho e que tenha imitá-lo, diante de tantas suposições negativas e pouca clareza entre ambos sobre esse assunto, nunca sabemos de fato se havia ou não rivalidade entre eles, mas dessa vez Boninho quebrou o silêncio.

Bobagem , somos profissionais, não podemos julgar projetos diferentes . Com conceitos e dificuldades de cada um. @rocarelli é um ótimo profissional, por isso está fazendo realities há anos. Cada um com suas características. Basta respeitar. Quero ver quem critica fazer, produzir,… https://t.co/bWTxFMyCfR — J.B. Oliveira (@boninho) March 13, 2023



Após um internauta disparar o seguinte tweet: "Comparar o BBB com A Fazenda é até um insulto, afinal, Carelli nunca será Boninho, hehehe que povo louco…"

Boninho não perdeu tempo e rebateu o tweet do internauta, "Bobagem, somos profissionais, não podemos julgar projetos diferentes. Com conceitos e dificuldades de cada um, @rocarelli é um ótimo profissional, por isso tá fazendo realities há anos. Cada um com suas características. Basta respeitar. Quero ver quem critica fazer, produzir…"