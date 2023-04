Reprodução Instagram Ricky Tavares

Ricky Tavares está no ar como Judas Tadeu na novela Jesus e vem recebendo muitos elogios sobre seu corpo nas redes sociais. O ator contou que está se dedicando bastante para mudar, cuidando cada vez mais da alimentação e da saúde e praticando esportes, tudo isso com acompanhamento de profissionais. “Tomo suplemento alimentar com acompanhamento de profissionais capacitados a me indicar o melhor para o meu corpo, mas acredito que o principal dessa virada tenha sido a alimentação, sempre ouvi dizer que corpo se faz na cozinha, e é a real”, conta ele, que afirma que alimentação foi a principal base dessa mudança.



Leia também Confira notícias quentes e exclusivas

Além disso, ele é adepto ao crossfit. “Me sinto desafiado a todo tempo, a dinâmica dos exercícios propostos é curiosa porque você movimenta todo o corpo e todos os músculos em um único exercício, fora que diariamente a nossa meta é proporcionar mais dinâmica, velocidade e carga pro nosso corpo”, relata.





Ricky confessa que não se considera metrossexual, mas é bem vaidoso. “Apesar da necessidade de sempre seguir o padrão do personagem quando estou no ar, tenho minha rotina diária de cuidados”, explica ele, que brinca sobre os comentários das redes sociais: “É curioso, porque tenho recebido muitos feedbacks nas redes sociais, o público tem feito a associação do meu atual personagem com meu corpo atual e eu adoro essa brincadeira de divergências de personalidade entre mim e a dramaturgia”.