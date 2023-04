Reprodução Instagram Anitta

Hoje (26), a dona de Honório Gurgel deu as caras novamente na web , ela mal apareceu e já causou um burburinho entre os internautas. Desde o dia 24 de abril que a cantora não publicava nada em seu twitter.



Anitta, hoje apareceu de forma super direta com seus fãs. "Eu to sumida de vocês, né... é que estamos planejando muita coisa pro futuro", comentou. Além disso, a dona de 'Girl From Rio', disse que tem trabalhado muito, como não fazia há tempos.

Seu último lançamento aconteceu em parceria com a Hitmaker, o hit 'NU', e hoje(26) às 21:00 horas, ela divulgou que lançará ao lado de MC Ryan SP uma nova música chamada 'Vai Vendo'.

