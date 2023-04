Kerline Cardoso Kerline Cardoso

A ex-BBB, Kerline Cardoso se deu de presente de aniversário quinze dias de férias no exterior. Pela primeira vez, ela colocou os pés em um país na Europa. Dessa vez, a jovem resolveu curtir um momento mais intimo, dela com ela mesma e foi ao destino sozinha. “Essa é a minha primeira viagem internacional que faço sozinha e estou amando”, disse a influenciadora e ex-participante do Big Brother Brasil.

A dona do meme 'a pobi da Ker', está curtindo suas férias na Itália e está super entusiasmada com seu destino. A influenciadora também comentou que não poderia ter comemorado seus 31 anos de forma melhor.

Ela também adiantou que planeja conhecer mais dois lugares na Europa: “Se tudo sair como o combinado, após a Roma, vou viajar para Milão, e Veneza. Estou muito animada e aproveitando cada minuto dessa viagem”, finalizou a ex-BBB