Alexandre Toffoli Pepita

Cada dia que passa a casa mais vigiada do Brasil tem ficado cada vez mais tensa, tanto para os brothers, quanto para quem está acompanhando aqui de fora. Bruna Griphao desde sua entrada vem sendo alvo de diversas críticas devido aos seus posicionamentos e comportamentos no game. Ontem (16), aconteceu o paredão entre Aline, Bruna e Sarah, e o resultado foi decepcionante para quem estava torcendo para Sarah, ela foi eliminada com 58,2% dos votos.

A eliminação de Sarah não agradou muito Pepita não, a cantora soltou o verbo em seu twitter

previlégio branco é você ser sem educação, desbocada, rac!sta e ainda conseguir a movimentação de uma torcida pra te favorecer. Revoltante, lamentável e triste… 😔 — PEPITA (@PepitaOfc) April 17, 2023

o show tem que continuar e você tem muito pra brilhar e fazer esse show ser ainda mais lindo aqui fora Sarah. #BBB23 — PEPITA (@PepitaOfc) April 17, 2023

o dia que eu entrar em reality e vocês me cancelarem dizendo que eu sou barraqueira eu jogar tudo isso na cara de vocês hein? tô logo falando! — PEPITA (@PepitaOfc) April 17, 2023

Após soltar o verbo sobre a permanência de Bruna no BBB 23, Pepita declarou sua torcida e não foi para a sister Larissa. Através de um retweet do perfil oficial da participante Domitila Barros

Seremos #ForaLarissa , vamos juntos! Mais um paredão pra conta e desta vez precisamos ter mais foco do que nunca. Estamos há 9 dias da final e queremos muito que ela esteja. Vamos nos empenhar ao máximo para alcançarmos este objetivo. 🙌🏼 pic.twitter.com/rsF7DddpcB — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) April 17, 2023