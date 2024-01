Carlos Sales Bruno Montaleone

2023 evidenciou o amadurecimento profissional do ator Bruno Montaleone, consolidado pela onipresença em todas as plataformas do audiovisual.

Só para se ter ideia do poder: o rapaz brilhou no elenco da novela global "Amor Perfeito", na segunda temporada da minissérie "De Volta Aos 15" e no longa "O Lado Bom de Ser Traída", ambos da Netflix. Soma-se a isso o fato de Montaleone ter estreado como protagonista no universo cinematográfico por meio do filme "Perdida", disponível no Star+ e Disney+.





Nesta nova etapa, Bruno está cheio de novidades. Pelo menos, foi o que ele ressaltou ao iG Gente. "Aproveitei o fim de dezembro para descansar, afinal, foi um período muito bom, mas também com uma rotina bastante intensa e com pouco intervalo de respiro. Agora, preciso estar revigorado, porque boas oportunidades me aguardam. Porém, por enquanto, tudo que posso dizer é que já tenho algo fechado para a televisão e para a sétima arte!", revelou, sem dar mais detalhes.