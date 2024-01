Reprodução/Instagram Alan Passos

Famoso pela participação na quinta temporada do "Big Brother Brasil" e pelo relacionamento vivido com Grazi Massafera dentro do programa da TV Globo, Alan Passos viajou no tempo e recordou o dia em que fotografou para o "Paparazzo", do extinto "Ego" (lembra?). Isso se deu por meio de uma publicação de Gustavo Quintanilha, o Guto TV, do "Mesacast BBB", no X.

Ao ler "saudade de quando os eliminados ganhavam um ensaio no site", o mineiro, que mora em Natal, é empresário e casado com Flávia Diniz, entrou na onda e revelou: "Eu estava só o osso quando realizei o meu. Tinha acabado de sair do 'BBB' com uns 10kg a menos. Mas fiz. E ainda deu para tirar uma graninha".

Não demorou muito para os internautas começarem a interagir no post. O primeiro suspirou: "Meu Deus, que delícia. Hahaha. O tempo só lhe fez bem". Outro sinalizou: "Faz um atual aqui para a gente comparar". Já o terceiro, numa clara frustração com a "G Magazine", assegurou: "Só faltou uma 'G'". O ex-brother, então, explicou: "Faltou mesmo. O cachê oferecido não foi à altura (risos)".



