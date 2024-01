Reprodução/Instagram Integrantes do grupo Menos é Mais

Com pouco mais de cinco anos de carreira, o Menos é Mais, dos hits "Lapada Dela", feat com Matheus Fernandes, e "Pagando Mal com Mal", não ostenta apenas números que despertam atenção nas plataformas digitais, mas também vestuário pensado estrategicamente para os seus componentes.





Pelo menos é o que garante Maíra Russo, da equipe da badalada stylist Malena Russo. Esta entrega engloba moda, arte e música, sendo cada look uma expressão única de criatividade. "Optamos pela sustentabilidade, utilizando marcas e empresas conscientes e incorporando ampla customização", explicou Maíra durante contato com o iG Gente.





Reprodução/Instagram Malena Russo posa com os músicos do Menos é Mais





Em seguida, a profissional destacou que as peças dos brasilienses são singulares e refletem tanto a individualidade do vocalista Duzão como a dos percussionistas Gustavo Góes, Jorge Farias, Paulinho Felix e Ramon Alvarenga.

Outro assunto que entrou em pauta foi a produção que o quinteto usou no show de réveillon, realizado na Orla do Clube de Engenharia em Brasília, Distrito Federal. "Nos dedicamos com excelência para personalizar os figurinos para os meninos. Tanto que fizemos collab com o talentoso Ri Amaral, da Harv, na hora de adicionar uma dimensão artística exclusiva", narrou ela. Olha só: