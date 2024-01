Reprodução/Instagram Raphael Sander

O mundo anda tão tecnológico que pode parecer "quase impossível" ficar fora da internet por um longo período. Contudo, Raphael Sander, que estreou na televisão em 2015, no elenco da novela "Verdades Secretas", de Walcyr Carrasco, conseguiu. E por uma "boa causa", é claro!

"Nos últimos meses, estive meio ausente das redes sociais, porque comecei uma faculdade aqui em Londres. No momento, tenho focado nos estudos, mas estou de volta para partilhar um pouco da minha rotina com vocês. Prometo não abandoná-los. Obrigado pelo carinho de sempre! E que este ano que está só no começo seja incrível para todos nós", postou em uma publicação no Instagram.





A partir daí, Sander leu de tudo um pouco, desde "finalmente apareceu, conhecimento nunca é demais", passando por "te conheci no programa 'Ilha Record 2', mas a admiração vai para a vida toda" e até uma mensagem que interrogava: "Desistiu da arte dramática?". Diante disso, respondeu: "Estou apenas explorando novos conhecimentos".