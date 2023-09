Carlos Sales Bruno Montaleone interpreta Ivan em 'Amor Perfeito'

Os próximos capítulos da novela "Amor Perfeito" prometem reviravoltas e surpresas para os telespectadores e, principalmente, para Bruno Montaleone. Isso porque Duca Rachid e Júlio Fischer pretendem explorar mais profundamente o amadurecimento do playboy mulherengo e mostrar suas escolhas e seus esforços para se tornar uma pessoa melhor.

"O Ivan me foi apresentado como o filho preguiçoso que vive caçando um rabo de saia e não quer nada com a vida. Mas, por se tratar de um dos integrantes do clã Evaristo, achava difícil que fosse desvirtuar desse caminho. No entanto, acredito que abriu os olhos com os puxões de orelha que tomou de diversas pessoas, e viu que o seu potencial era maior do que ser só um encostado", começou dizendo.





Em seguida, realçou que "Ivan, além de ter se firmado como fotógrafo e ter demonstrado um grande interesse pela área, acaba confrontando o pai pelos seus comportamentos estúpidos contra sua mãe". Soma-se a isso o fato de estar encontrando uma nova paixão. "É que Adélia (Malu Dimas) cede às investidas do rapaz e bota a vida dele ainda mais no trilho", ressaltou o ator ao iG Gente.

Além do folhetim das seis da emissora dos Marinho, Bruno Montaleone tem obtido destaque em outras plataformas de entretenimento. Um exemplo disso é que o bonitão pode ser visto como Ian Clarke, protagonista do filme "Perdida", produção nacional da Disney, e também na Netflix, onde divide o papel de Fabrício com João Guilherme Ávila em "De Volta Aos 15".