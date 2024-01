Reprodução/Instagram Simony

Em tratamento contra um câncer no intestino, a cantora Simony usou as redes sociais nesta quinta-feira (18) para negar que tenha realizado qualquer tipo de procedimento estético.

"Resolvi escrever porque li os comentários no meu vídeo. Vou explicar pela última vez: tive uma toxicidade gravíssima no rim, e há quatro meses faço uso de corticoide todos os dias. Por isso, o meu rosto está extremamente inchado", começou relatando.





Reprodução/Instagram Simony





Logo em seguida, a eterna estrela do grupo infantil Balão Mágico acrescentou: "Não fiz nem posso me submeter à harmonização facial, pois continuo em tratamento com imunoterapia. Farei por mais um ano e sete meses".

Foi com ênfase nessa ideia, aliás, que ela deixou um recado para o exército invisível que não poupa ninguém de seus ataques e dissemina ódio na web: "Se não tem nada de bonito ou de bom para falar para uma pessoa, isso diz mais sobre você e o seu interior. Cada um dá o que tem. Estou viva, sigo grata e feliz".