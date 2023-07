Reprodução/Instagram Simony e Maricleuza Benelli

Dias depois de tornar público o seu descontentamento com o recém-lançado documentário "A Superfantástica História do Balão Mágico", disponível no catálogo do Star+, que trouxe à tona apontamentos negativos por grande parte dos entrevistados que estavam diretamente ligados ao projeto e até dos antigos integrantes do grupo infantil a respeito de sua família — principalmente da genitora dela, dona Maricleuza Benelli —, Simony recorreu às redes para render elogios e homenageá-la.

"Sabe por que te amo? Porque me protegeu, me guardou e lutou por mim. Sua honestidade me basta. Batalhadora e verdadeira. Só tenho que agradecer. E, parabéns, na época você se esforçou para aprender a lidar e engolir sapos. Sempre vou te admirar. Fica em paz, com o coração leve", desejou a artista, acrescentando um emoji emotivo na sequência.





Reprodução/Instagram Simony





Não demorou para os internautas começarem a interagir na publicação. Um ressaltou: "Ela fez exatamente o que era o certo e tentou fazer o melhor!". Outro concordou e acrescentou: "Uma das maiores gestoras que conheço! Gigante como poucas! Agora, após o doc, minha admiração aumentou ainda mais!". Já o terceiro cravou: "Dá para ver que é uma mãezona e que soube conduzir sua carreira quando criança".