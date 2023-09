Reprodução/Instagram Simony

Após quase um ano tratando um câncer no intestino, Simony está pronta para soltar a voz e encantar o público mais uma vez. Tanto que no próximo dia 2, a partir das 21h, a ex-vocalista do icônico grupo musical infantil Balão Mágico realizará única apresentação de "Celebração" no Teatro Opus Frei Caneca, na capital paulista.

Entre um intervalo e outro dos ensaios, a artista "superfantástica" bateu um papo com o site. "Amo cantar! O palco, para mim, é vida e um local onde me sinto bem e feliz de estar. E, esse projeto, é um marco depois de tudo que passei, é a celebração do recomeço. Por isso, quero comemorar com todos os que acompanham e gostam do meu trabalho", relatou, sorridente.





Reprodução/Instagram Simony





Em seguida, questionada sobre as surpresas que estavam a caminho, riu e explicou que não poderia dar spoiler. Mas, com a insistência da reportagem, ela acabou cedendo e entregando algumas novidades. Uma delas é que dividiria a cena com dois "nomões" que admira: a Luiza Possi e o Péricles.

Simony também revelou a participação dos médicos Fernando Maluf e Paulo Lessa. Juntos, eles compartilharão informações relevantes sobre a prevenção e o tratamento da doença e a importância do Outubro Rosa. Por último, reiterou que os ingressos já estão à venda no site Uhuu e na bilheteria do espaço teatral. A musa do Balão está on, viu? <3