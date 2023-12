Lourival Ribeiro/Rogério Pallata Beatriz Oliveira

No ar como a intérprete de Pórcia em "A Infância de Romeu e Julieta", do SBT, Beatriz Oliveira disse enfrentar desafios diários por ser uma atriz negra, oralizada e vinda da periferia. Numa conversa franca com a Coluna Marcelo Bandeira, hospedada no site iG Gente, a artista abriu o jogo e o coração.

Bia, como é chamada pelos fãs, foi diagnosticada com otosclerose aos 17 anos. A partir daí, passou a utilizar aparelho e a aprender o sistema linguístico de natureza visual-motora. Já o teste para o papel, o qual disputou com atrizes sem problemas de audição, foi realizado com bastante segurança por conhecer com propriedade o universo que envolve a personagem.





Entretanto, como anda hoje a "integração" no cenário artístico? "A comunidade surda existe há muitos anos, e só agora estão começando a falar sobre tais assuntos. No geral, acho que há a tentativa de 'inserir', mas sem saber como. Inclusão não é você pegar uma pessoa com deficiência e colocá-la para fazer um trabalho, sendo que o outro profissional não sabe como lidar, nem se comunicar pela língua de sinais", analisou.

Na sequência, completou o seu raciocínio: "Existe uma dificuldade de nos abraçar de forma verdadeira, de olhar para a nossa diferença e querer nos entender. A invisibilidade é o nosso maior problema. Não só nas artes, mas na comunicação como um todo, principalmente nos serviços de atendimento à população", declarou a estrela paulistana, abrindo um parêntese e ressaltando ser "maravilhoso ver uma emissora de TV aberta como a de Silvio Santos dando ênfase ao tema".