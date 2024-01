Divulgação Artista plástico Vanio Tomé cria boneca inspirada em Yasmin Brunet

Dona de um estilo sem amarras, Yasmin Brunet agora tem uma "réplica" para chamar de sua. O responsável pela novidade é o criciumense Vanio Tomé, conhecido por já ter desenvolvido miniaturas de Anitta, Bruna Marquezine, Marília Mendonça e Beyoncé.

"Você conquistou meu coração, Yasmin. Todas as mulheres têm o direito de se vestir como quiserem", escreveu o fashion doll na legenda de uma publicação no Instagram, referindo-se ao fato de a "sereia" ter sido alvo de comentários na casa por usar roupas curtas e sensuais.





Uma das primeiras a elogiar o trabalho do designer foi a mãe da sister, Luiza Brunet. A sul-mato-grossense, conhecida pela carreira de top model nos anos 80 e por participações em novelas e programas da Globo nos anos 90, escreveu: "Ficou maravilhosa. Quero comprar".

Vale frisar que Vanio Tomé se baseou no vestido "molhado" que repercutiu no programa. A peça branca, assinada pela marca Di Petsa, da estilista grega Dimitra Petsa, custa cerca de R$ 14 mil e celebra os fluidos corporais por meio do efeito visual wet look.

