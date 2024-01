Reprodução/Instagram Mara Maravilha

Mara Maravilha está oficialmente na Rede Gospel de Televisão. O début aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 16, no palco do "Tudo de Bom Pra Você", que permanece às segundas, quartas, quintas e sextas, sob o comando de Keila Lima. "Obrigada, meu Deus. Como é bom estar de volta. Um novo ciclo se inicia, e eu estou muito feliz", postou a veterana na legenda de uma publicação no Instagram.





Depois, ao deixar o estúdio, a artista conversou com a Coluna Marcelo Bandeira, hospedada no site iG Gente, e não escondeu a alegria: contou que era um "esquenta" para o seu próprio projeto na grade da emissora, o "Programa da Maravilha". "Estou retornando para o lugar de onde nunca deveria ter saído, a TV", comemorou a ex-estrela do "Fofocalizando", do SBT.





Durante o período em que permaneceu no ar, a baiana lançou o videoclipe de sua música "Ao Som do Céu" e conversou com o médico John Veloso, a tributarista Mara Almeida e o pastor Leonardo Sale. Também se emocionou com as palavras de Celso Portiolli e Carlos "Ratinho" Massa e as "boas-vindas" da bispa Fernanda Hernandes, diretora-executiva do canal.





Outro assunto que entrou em "pauta" foi Miguel Benjamim, que fará cinco anos em março, no mesmo dia em que ela. Ao ser questionada sobre o porquê de até hoje não mostrá-lo, já que é algo cobrado e esperado pelo público, Maravilha respondeu: "Se, quando ele crescer, quiser aparecer, perfeito, será uma escolha sua. Contudo, o que posso afirmar é que o meu menino é lindo e extraordinário". Alguém duvida?

