Marcio Pereira Simony

Uma experiência para guardar na memória e no coração. Assim pode ser descrito o regresso de Simony aos palcos nesta segunda-feira, dia 2, no Teatro Opus Oscar Freire, em São Paulo, após ser diagnosticada com um câncer no intestino em agosto de 2022 e passar quase um ano em tratamento até vencer a batalha.

Solta e espontânea, a ex-integrante do grupo A Turma do Balão Mágico se surpreendeu com a boa receptividade ao espetáculo e entregou o que era previsto — o "Celebração", que botou geral para cantar e dançar e que contou com a participação de Péricles e Luiza Possi.





Reprodução/Instagram Péricles e Simony





Durante a performance, Simony atuou como se estivesse em uma roda de amigos na sala de sua casa. Além de ter surgido descalça, ela brincou dizendo que não estava conseguindo ler o teleprompter ("mas o importante é que continuo linda") e cantou hits que emocionam pela beleza do conjunto.

O repertório trouxe grandes clássicos como "Sangrando", "Casinha Branca", "Primeiros Erros", "Quando Te Vi", "Samurai", "Joga Fora", "Certas Coisas", "Evidências", "Caixa Postal" e, é claro, outros da época do "Balão Mágico". Esses, em especial, tiveram a colaboração das crianças que integram o projeto Tucca, Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer.

Reprodução/Instagram Simony





A apresentação ficou sob os cuidados de Thiago Rocha, do "Mulheres", da TV Gazeta. Coube a ele anunciar os renomados doutores Fernando Maluf, Pedro Ulson e Paulo Lessa e fazer as honras da casa. "Obrigada por tanto amor. Que noite linda!", escreveu a "superfantástica" por meio de suas redes sociais.