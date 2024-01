Modelo Yasmin Brunet é um dos destaques do camarote do BBB24 (Imagem: Reprodução digital | Rede Globo) BBB 24: 10 curiosidades sobre Yasmin Brunet

O Big Brother Brasil 2024 mal começou e já tem brothers e sisters na berlinda. Na formação do paredão desta terça-feira (09), três participantes foram indicados ao paredão, entre eles, a modelo, atriz e influenciadora digital Yasmin Brunet, que recebeu 6 votos da casa.

Umas das personalidades mais requisitadas pelo público para participar do BBB, desde 2021, ela é um dos destaques do camarote, mas recebeu alguns votos com justificativa de que não estava se mostrando de verdade.

Em sua defesa, ela disse: “Quero mostrar mais quem eu sou. Já que eles estão reclamando que eu não estou mostrando o suficiente, agora, meu amor, se preparem porque, se eu ficar, eu vou mostrar bastante. Eu quero me jogar. Me divertir. Viver essa experiência, cada segundo dela, mostrar todas as Yasmins que tem dentro de mim, porque são muitas. Dar meu sangue, me divertir, mostrar quem eu sou de verdade”.

Pensando nisso, nada mais justo do que conhecer 10 curiosidades sobre a influencer que vão além das redes sociais. Confira!

1. Começou a carreira com 13 anos

Por ser filha da modelo Luiza Brunet, fruto de um relacionamento com o empresário Armando Fernandez, Yasmin cresceu com os holofotes e iniciou a carreira quando tinha 13 anos. O seu primeiro trabalho foi um desfile como modelo na passarela mais famosa do país, o São Paulo Fashion Week .

Quatro anos depois, se mudou para Nova York, onde viveu por 9 anos e se dedicou à carreira, chegando a estrelar diversas capas de revistas internacionais e participar de semanas de moda tanto no Brasil quanto no exterior.

2. Acredita em sereias

Comparada a uma sereia pelos fãs, Yasmin faz jus ao apelido em suas redes sociais, em que costuma postar fotos na praia, reforçando a sua conexão com a natureza. A modelo já rebateu críticas dos internautas no antigo ‘Twitter’ e garantiu: “E se eu acredito em sereias?! Qual problema? Tô fazendo mal a alguém? Você acredita no que você quer, e eu no que eu quero”, desabafou.

3. Se denomina como vegetariana restrita

Apesar de alguns rumores afirmarem que Yasmin é vegana , ela já se pronunciou sobre o assunto por meio de uma série de stories no Instagram, em que compartilha a sua dieta por meio da hashtag #vidadesereia.

“O veganismo é para parar de comer animais e derivados. Na verdade, [eu] seria vegetariano restrito. O veganismo de verdade não é apenas deixar de comer animais e derivados. Você tem que tirar tudo que envolva crueldade na sua vida. Não usar nenhum produto que tenha ingredientes animais ou que façam testes em animais, não usar roupas, bolsas, cintos ou sapatos que sejam de couro, seda ou qualquer produto animal etc.”, escreveu em uma publicação.

4. Tem uma marca de beleza própria

Não contente em ser modelo, atriz e influenciadora, a sister decidiu se aventurar no mercado da beleza e, em 2022, fundou a sua própria marca de cosméticos veganos, a ‘Yasmin Beauty’ . A linha começou com apenas um produto: um óleo capilar.

Em entrevista à revista Exame, um sócio da modelo afirmou que o produto rendeu cerca de R$ 1 milhão em apenas 24 horas. E os lucros não pararam por aí. Naquele ano, a empresa faturou cerca de R$ 31,5 milhões.

5. Marcou sua estreia como atriz em ‘Verdades Secretas’

Decidida a ir além das passarelas, a influenciadora estudou cinema na Universidade de Nova York e realizou um curso profissionalizante em teatro. Em 2015, estreou como atriz na novela ‘Verdades Secretas’, exibida pela Rede Globo, em que interpretou uma modelo que integrava o esquema denominado ‘book rosa’.

6. Foi casada durante 15 anos

Antes de trocar alianças com o surfista Gabriel Medina, Yasmin havia sido casada por 15 anos com o também modelo Evandro Soldati, com quem se divorciou no início de 2020. No mesmo ano, a modelo começou a se relacionar com Medina, com quem ficou durante 1 ano.

Após o término, alguns affairs foram comentados, entre eles, um romance com o cantor de funk MC Daniel, que recentemente declarou estar solteiro por meio de stories no Instagram, mas anunciou torcida para a influencer, com quem, aparentemente, mantém um bom relacionamento.

7. Acredita que a nudez é algo natural

De bem com o seu corpo, Yasmin costuma postar diversas fotos no Instagram usando biquíni. Na casa mais vigiada do Brasil , por exemplo, explora looks transparentes que evidenciam a sua boa forma, reafirmando a sua declaração ao Gshow sobre achar a nudez algo natural. “A gente [família] sempre ia para a praia de nudismo em Ibiza, e lá as pessoas não ligam muito para corpo. Cresci achando o corpo humano supernormal”, contou.

8. Já foi musa no Carnaval

Seguindo os passos da mãe, que reinou por anos na Sapucaí, a sister foi musa da agremiação de Duque de Caxias, em 2023, e em post nas redes sociais afirmou ter realizado um sonho. No entanto, o Carnaval dela foi marcado por polêmicas. Isso porque, segundo rumores, ela teria se envolvido em uma confusão com a concentração da escola.

Apesar disso, em pronunciamento, a modelo manifestou gratidão à escola de samba. “Muito grata, de coração [à Grande Rio e à comunidade de Caxias]. Independentemente do que algumas pessoas estão fazendo comigo, meu carinho vai estar com a comunidade, sempre”, escreveu em um post .

9. Pessoas falsas a irritam

Em entrevista ao Gshow, a filha de Luiza Brunet contou que não suporta pessoas falsas e fica extremamente irritada com esse tipo de atitude. “Aquela que não mostra quem é de cara, fica vindo pelos cantos, falsa, mentirosa…”.

10. Reconhece a existência de alienígenas

Por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram, a atriz abriu o jogo sobre o que pensa sobre a existência de vida fora da Terra. Em uma das perguntas, uma pessoa questionou: “Governos nos escondem a verdade sobre ETs. O que você acha disso?”. Ao que Yasmin concordou e respondeu: “Claro, imagina o pânico e caos em massa que teríamos. A maioria das pessoas não estaria pronta para essa informação. Não só isso, escondem muita coisa”, escreveu.

Posteriormente, a sister também afirmou no podcast ‘PocCast’ que acredita ter visto óvnis. “Eu vi uma luz verde muito estranha, e tinha uma pessoa comigo que viu também e ficou em choque. Foi na Califórnia isso, e foi bizarro. Era uma bola verde neon gigantesca. Eu juro. Estou falando sério”.