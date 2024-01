Reprodução/Instagram Yasmin Brunet se surpreende com resposta da mãe, Luiza, ao pedir conselhos para o BBB

Confirmada como parte do Camarote do Big Brother Brasil 24, Yasmin Brunet compartilhou em seu Instagram, neste sábado (6), a reação da mãe, Luiza Brunet, no momento em que revelou que iria para o reality show da TV Globo, por meio de uma chamada de vídeo. A reação da modelo veterana foi surpreendente.

“Gente, vou ligar agora para minha mãe para contar que eu estou indo para o BBB", começou Yasmin no vídeo. Quando a mãe atende, a empresária anuncia a decisão: "Simplesmente, acabei de decidir que vou para o BBB".

A princípio, Luiza pensa ser uma brincadeira, e em seguida questiona se a participação da filha seria para o BBB 25. "Estou falando sério, mãe. Já está tudo certo! [...] Vou daqui uma semana”, continua Yasmin.

A modelo de 35 anos pede conselhos para a mãe: “Preciso dos seus conselhos, tá? Se eu fosse, o que você diria para eu fazer e não fazer?". E então, a modelo veterana dispara elogios para a filha, e a incentiva a aproveitar ao máximo tudo o que o reality tem a oferecer.

"Você é maravilhosa, inteligente, articulada. Eu não fico nem um pouco preocupada com você, se você for. Ficaria preocupada, se você não fosse", diz a mãe coruja. "Você tá com o corpo maravilhoso, mostra o corpo que você tem. Faz academia lá, cozinha... Usa sua inteligência para fazer boas discussões. Escolhe um grupo legal, mas tem que articular com todo mundo. Balança a 'rabaleta'".

Direta, Luiza incentiva até mesmo que a filha faça topless durante os banhos de piscina, algo que Yasmin chega a questionar: “Topless?”. E a mãe reafirma: "Claro que pode. Não sei se permite, né? Mas, se permitir, qual o problema? Você tem um peito lindo, jovem. Corpão, por que não?".

“Qual conselho a sua mãe te daria se vc contasse que iria para o BBB? A minha me mandou fazer topless”, escreveu a modelo e empresária na legenda.

“Tá explicado por que ela é tão leve, uma maravilhosa sem padrões insuportáveis”, escreveu uma fã.