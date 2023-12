Reprodução/Instagram Tetê Espíndola e Lauana Prado

Tetê Espíndola aprovou a regravação que Lauana Prado fez da música "Escrito nas Estrelas", presente no projeto ao vivo "Raiz Goiânia", lançado neste ano. Isso ocorreu antes de Márcia Fu, ex-jogadora de vôlei, "viralizar" cantando trechos dessa canção com seus companheiros de confinamento no reality show "A Fazenda 15", da RecordTV.





Convidada para participar da apresentação da sertaneja no Villa Country, Tetê Espíndola não pôde comparecer, no entanto fez questão de gravar um vídeo falando do encontro de Lauana e Márcia. "Oi, meninas! Que legal esse momento de vocês! Estava 'escrito nas estrelas', hein! Lauana, adoramos a sua versão e desejamos o maior sucesso no show, que tudo flua e seja uma energia maravilhosa!".





Reprodução/Instagram Tetê Espíndola, Márcia Fu e Lauana Prado





Márcia Fu subiu ao palco e fez a alegria de Lauana e, principalmente, do público, que lotou a casa noturna paulistana e se divertiu com os "memes" da ex-atleta. Por falar nisso, a ex-peoa foi procurada para fazer uma collab com o DJ, cantor e produtor WZ Beat, dono do som mais executado do TikTok, o "Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral". No entanto, ainda não deu uma resposta.