Reprodução Lauana Prado termina namoro com Verônica Schulz: 'Momento delicado'

A cantora sertaneja Lauana Prato anunciou o termino do namoro com a influenciadora baiana Verônica Schulz. Na última segunda-feira (11), a artista pediu respeito e empatia dos fãs para ela lidar com o momento delicado.

O anúncio foi oficializado através de um comunicado no Instagram da cantora. Nele, Lauana se adiantou e admitiu o término antes que fake news fossem amplamente disseminadas.

"Eu e a Verônica Schulz não estamos mais juntas. Foi uma decisão tomada há algum tempo e em comum acordo, com muito amor envolvido. Vivemos juntas por quase quatro anos muito intensos, cheios de muita entrega e descoberta. Fomos amantes, melhores amigas e temos o objetivo de nos preservar para seguir tendo uma relação leve e amorosa, honrando e respeitando a história linda que escrevemos até aqui", declarou.

A cantora também enfatizou que não irá utilizar o término como pauta profissional. "Além de ser um momento delicado, não sou o tipo de pessoa que usa desses acontecimentos pessoais para buscar engajamento ou promover meu trabalho. Então o que peço a todos é: respeito e empatia. Seguirei daqui sempre buscando compartilhar alegria e conteúdos musicais e de qualidade para todos que torcem por mim e gostam do meu trabalho", finalizou.