Reprodução/X Márcia Fu faz aparição especial em show de Lauana Prado

Márcia Fu mexeu com as playlists do final de ano ao reviver a música 'Escrito nas Estrelas' , sucesso dos anos 80 de Tetê Espíndola, em A Fazenda 15. Na noite do último sábado (23), a peoa marcou presença no show de Lauana Prado e soltou a voz.

A cantora, que também fez a própria versão da canção, chamou a ex-jogadora de vôlei para dar uma palinha na sua apresentação no Villa Country.





"Eu sou muito desafinada", disse a atleta já em cima do palco. "O Brasil não concorda", declarou a artista na sequência.

Vale lembrar que Márcia cantou a faixa ao lado de outros colegas do reality show, que faziam a parte instrumental da canção. O vídeo do momento dominou a web e entrou para a lista de memes da peoa no programa.

Além disso, o sucesso de "Escrito nas Estrelas" neste ano também se deve à Lauana Prado, cantora que regravou a música em um compilado com outras faixas, "Me Leva Pra Casa" e "Saudade". Em um show no início de dezembro, a artista dedicou a canção à Fu e declarou torcida para a ex-atleta no reality show.

Márcia Fu do Brasil para o mundo! ♥️

Tá lindooooooooo, todo mundo cantando, aplaudindo!

Obrigada @LauanaPrado por esse dia memorável!



Fuquipe pic.twitter.com/oCOcPHYHTH — Marcia Fu 🏐💊 (@MarciaFuOrigin) December 24, 2023





