Reprodução/Instagram Oscar Filho e Lula

"Lula diz que a humanidade não aprendeu a 'lição' com a pandemia. E o povo não aprendeu a 'lição' na hora de votar." Ao publicar essa frase para repercutir um dos trechos do discurso do presidente na reunião entre a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos e a União Europeia, em Bruxelas, Oscar Filho viu o clima pesar para o seu lado no Twitter.

Como quem não estivesse acreditando, a primeira usuária perguntou: "Sério mesmo, cara?". O ex-CQC, mais do que depressa, acenou positivamente e respondeu com um "Por quê? Não vai me xingar de bolsonarista por causa disso, né?". A partir daí, foi uma sequência de vixe e eita, com mensagens como: "Magnânimo isentão", "Vai ficar chorando até quando, bebê?" e "alguns não aprenderam nem a fazer piada, segue o jogo".





Para quem não acompanhou as notícias do chefe de Estado no evento, ele disse que, apesar de a crise sanitária ter se bandeado, lamentavelmente há poucos sinais de que absorvemos os ensinamentos corretos. "Mantivemos hábitos irresponsáveis de consumo, incompatíveis com a sobrevivência do planeta. A desigualdade só fez crescer: os ricos ficaram ainda mais ricos, e os pobres ainda mais pobres", declarou.

Lula diz que humanidade não aprendeu “lição” com a pandemia...



E o brasileiro não aprendeu a “lição” na hora de votar. — Oscar Filho (@OscarFilho) July 18, 2023





Sério. P q? Não vai me xingar de bolsonarista por causa disso, né? — Oscar Filho (@OscarFilho) July 18, 2023