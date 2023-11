Tudo o que se sabe da separação de Ana Hickmann e Alexandre Correa

Alexandre segue falando

Após o caso de agressão, Alexandre pediu proteção nesta quarta-feira (15). "Oxóssi, caçador de uma flecha só, filho de Oxalá e Yemanjá, tira a tristeza do meu peito, dá coragem para eu seguir meu caminho em paz e poder ver meu filho", declarou no Instagram, se referindo a Alexandre, filho de 10 anos que tem com Ana.