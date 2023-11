Reprodução/Instagram Regina Duarte

Assim como o ator Mario Frias, que escreveu a palavra "agradece" com cedilha, contrariando a forma correta, com "c", a ex-secretária especial de cultura do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro Regina Duarte cometeu um erro ortográfico em seu perfil, no mesmo estilo de seu "sucessor".

Ao publicar o vídeo da criadora de conteúdo Larissa Rodrigues, que já foi comparada ao "Dr. Dolittle", personagem de Eddie Murphy que conversava com os animais, a ex-contratada da emissora da família Marinho ressaltou que quase caiu para "traz", com "z" mesmo, ao se dar conta de que um dos bichinhos tinha "vida própria".





Reprodução/Instagram Print do deslize no comentário de Regina Duarte





"Eu aqui pensando que a lagartixa era de brinquedo", disse, aos risos, uma usuária chamada Lucia Kele. Regina, mais do que depressa, respondeu: "A primeira vez que vi também pensei. Quando ela correu, caí para traz!", seguido de uma série de emojis sorridentes.

Para quem não viu, Larissa conseguiu "juntar" duas cadelas, uma gata, duas calopsitas, um pato, uma galinha e o "pequeno réptil" parados, no mesmo ambiente. Na legenda, a veterana, que encontrou na arte botânica um caminho possível de expressão, destacou: "Essa mulher é o máximo! Repara na lagartixa, logo aí, em primeiro plano. Que cena deliciosa!".