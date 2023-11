Nine Four Records/Divulgação Anderson Talisca, o Spark

O jogador de futebol Anderson Talisca decidiu mudar seu nome para Spark e se aventurar no mundo da música como trapper. O baiano de 29 anos, que atua como atacante no Al-Nassr, da Arábia Saudita, disponibilizou nesta sexta-feira (24) o projeto "Sou Eu", com cinco faixas, sendo três delas colaborações.

O trabalho, que leva a sua assinatura e mistura o já conhecido R&B com elementos de west coast, trap, rap e lovesongs, se destaca não apenas pelos beats bem orquestrados por Rafa Jah, mas também pela incorporação de instrumentos orgânicos na produção.





Nine Four Records/Divulgação Capa do EP 'Sou Eu', de Anderson Talisca

"É importante pontuar que sou a mesma pessoa. Mesmo atendendo por alcunhas diferentes em cada um dos meus âmbitos de atuação, a essência é a mesma, não existe personagem, apenas uma pessoa que tenta fazer aquilo que ama e com o qual sempre sonhou", narrou o craque ao site.

Mas engana-se quem pensa que as novidades param por aí. Além das canções que já estão disponíveis nos ambientes virtuais, por meio da ONErpm, Spark, que é fundador do selo Nine Four Records, está preparando 'três clipes' a serem disponibilizados em breve em seu canal do YouTube.