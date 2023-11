Reprodução/Instagram Gustavo Rocha

Dias antes de tomar conhecimento da morte do ex-namorado, o sueco Jonathan Jensen, que tinha apenas 21 anos e foi encontrado sem vida dentro de uma casa em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, Gustavo Rocha publicou um vídeo no qual mostra seu lado mais divertido, brincalhão e imperfeito e indica um treino de ombro, no melhor estilo guru da boa forma.

Apesar do clima extrovertido, não foram todos os que viram com bons olhos, não. Enquanto um disse: "Eu indo copiar os exercícios, que a minha personal não veja!", outro fez a seguinte análise: "Cuidado com esse tipo de conteúdo, porque o ensino de atividade física é atribuído a profissionais. Você pode ser multado pelo Cref por isso. Até a Pabllo Vittar já foi vítima".





Reprodução/Instagram Prints dos comentários deixados no Instagram de Gustavo Rocha





Para quem não se recorda, em 2017, o Conselho Regional do Rio e do Espírito Santo (Cref1) encaminhou queixa-crime contra a blogueira fitness Gabriela Pugliesi ao Ministério Público do Rio de Janeiro por exercício ilegal da profissão. Na ocasião, ela desmentiu ter ministrado aulas de ginástica na Praia da Barra, na altura do Posto 3, em um evento comercial.