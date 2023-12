Juliana Ferrer Pocah, L7nnon e Poze do Rodo

A agência Trevo, inaugurada há apenas seis meses, cujo objetivo principal é "conceituar" os profissionais da indústria digital, reuniu um "time de peso" para comemorar a marca de 500 mil seguidores no Instagram. A celebração ocorreu na boate Vittrini, localizada na Barra da Tijuca, na zona oeste fluminense.

Os MCs Poze do Rodo, Rebecca, Ruanzinho e Menor MR, os cantores L7nnon, Pocah e Gabily e os influencers Gabi Moura, Xurrasco, Negrete, Toguro, Dhully Zanela e Lisa Barcelos foram alguns dos famosos que fizeram questão de confraternizar com Mari Domingues, que está à frente da empresa de publicidade.





Sem esconder a alegria, Mari, que é referência em criatividade e inovação, disse que fundou a "Trevo" depois de sentir falta de um trabalho "mais fluido, assertivo e eficiente" no meio em que conquistou destaque. "Meu propósito era suprir as necessidades de um influenciador e, ao mesmo tempo, prepará-lo para o mercado tradicional, com compromisso e qualificação", afirmou ao iG Gente.

