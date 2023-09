Reprodução/Instagram Xurrasco nega convite para ‘A Fazenda’ e mira ‘BBB’

Parece que Xurrasco pode surpreender ao aparecer em um reality show pelos próximos anos. O influenciador marcou presença no The Town nesta quinta-feira (7) e conversou com o iG Gente sobre o assunto.

Segundo ele, o diretor Rodrigo Carelli já marcou território e o chamou para participar de A Fazenda.





"Eu já fui chamado para A Fazenda do próximo ano, 2024, mas eu estou pensando por causa da minha idade. Tô pensando nesse reality, quem sabe ano que vem, completar 18 anos, entrar em um reality, um Big Brother", disse ele.

Por ser menor de idade, o tiktoker vai precisar esperar um pouco mais. "Eu sou novinho, 17 anos ainda, então tenho muito que aprender ainda com a internet", afirmou.

Sobre escolher entre o reality da Record ou da Globo, Xurrasco garantiu: "Eu não tenho escolha não, eu pensaria direitinho", contou.

Próximos passos

Enquanto não estreia em reality show, Xurrasco afirmou que tem muitos planos para a carreira. Além do TikTok, ele garante que vai se aventurar em outros gêneros.

"Eu estou fazendo muita TV e eu estou com bastante projeto para efetuar. Lives de jogo, ser cantor, modelagem, minha marca de roupas. Tem diversos projetos para mim efetuar", declarou.

